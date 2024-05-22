Екатеринбург, 22 мая, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Художник и создатель сайта «Уралнаш» Станислав Шминке объявлен в розыск после возбуждения в отношении него уголовного дела по статье о дискредитации ВС РФ. Это следует из базы данных МВД России.

личная страница в соцсети Художник Станислав Шминке

«Шминке Станислав Алексеевич. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе данных.

Согласно информации, размещённой в соцсетях Шминке, художник в ноябре 2022 года выиграл грант на участие в фестивале Burning man в США. После участия в фестивале он со своей женой решил остаться там.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая журналиста Богдана Бакалейко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск по уголовной статье. По информации правоохранительных органов, в отношении Бакалейко возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.

9 мая МВД РФ объявило в розыск рэпера Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Фёдоров, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по уголовной статье. По какой именно статье УК разыскивается Фёдоров, не указывалось.