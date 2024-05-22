Вильнюс, 22 мая, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах России в республике Александра Ёлкина, сообщило ведомство на своём сайте.

Augustas Didžgalvis

Решение связано с сообщениями о возможном пересмотре Россией линии государственной границы в Балтийском море в районе Калининградской области

«Сегодня Литва вызывает представителя РФ для того, чтобы получить обстоятельные пояснения. Мы координируем наши ответные действия с партнёрами», — заявил МИД Литвы.

Как передавало ИА Регнум, ранее осведомлённый источник в военно-дипломатических кругах сообщил информагентствам, что Россия не планирует пересматривать ширину территориальных вод, экономической зоны, шельфа и линию государственной границы в Балтийском море.

21 мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещён проект постановления правительства, предполагающий уточнение линии государственной границы в Балтийском море в районе Калининградской области.

Отмечалось, что в случае утверждения проекта будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части островов России на востоке Финского залива, а также в районе городов Балтийска и Зеленоградска, позволяющая использовать эту акваторию как внутренние морские воды России.

МИД Финляндии ранее заявил, что «прорабатывает детали» в отношении этой информации.