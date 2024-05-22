Москва, 22 мая, 2024, 13:47 — ИА Регнум. В Зеленограде неизвестный мужчина изнасиловал 52-летнюю женщину — инвалида ДЦП, а потом с её телефона перевёл себе на карту 540 тысяч рублей и 1 тысячу долларов. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, пострадавшая родилась и выросла в Зеленограде. Несмотря на тяжёлый диагноз ДЦП, женщина не отчаивалась и всю жизнь мечтала о чистой любви, как в сериалах. 52-летняя женщина часто проводила время за просмотром мыльных опер, знала многих актёров по именам и имела любимчиков. Одним из них был 39-летний индийский актёр Ашиш Шарма, известный по любовным сериалам, таким как «Цвета страсти», «Сита и Рама», и многим другим. У фанатки его творчества даже диагностировали парасоциальные отношения — это такой тип привязанности, который формируется между человеком и известной личностью, с которой он никогда не виделся в реальности. Ашиш Шарма, сам того не зная, стал для жительницы Зеленограда виртуальным партнёром. Женщина не пропускала ни одного фильма с его участием, публиковала его фотографии у себя в социальных сетях и мечтала когда-нибудь встретить мужчину, похожего на её кумира.

20 мая она познакомилась с мужчиной по имени Алексей, который был внешне очень похож на Ашиша. Ни возраста, ни фамилии нового знакомого женщина не знала. Но она увидела в нём родную душу и пригласила его к себе домой. Но вечер не задался, мужчина оказался не тем, кого себе представляла женщина. Позже она обратилась в полицию с заявлением о краже и изнасиловании.

«Вечером 20 мая неизвестный мужчина, по словам заявительницы, изнасиловал её у неё дома <…>, а затем, воспользовавшись её беспомощным положением, с телефона потерпевшей перевел себе на карту 540 тысяч рублей и 1 тысячу долларов, ущерб составил 630 653 рублей», — сообщил источник ИА Регнум.

Сейчас по заявлению проводится проверка, полиция выясняет все детали произошедшего и личность мужчины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во Владивостоке американский военный избил женщину и пытался задушить ее, после чего забрал у пострадавшей 200 тысяч рублей и алкоголь.