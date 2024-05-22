Силы ПВО России за сутки сбили 32 дрона, две бомбы Hammer и снаряд HIMARS
Москва, 22 мая, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 32 беспилотника, две авиабомбы Hammer, а также один снаряд HIMARS. Об этом 22 мая на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 34 беспилотных летательных аппарата, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также реактивный снаряд HIMARS производства США», — сообщили в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации было уничтожено: 601 самолёт, 274 вертолёта, 24 498 БПЛА, 523 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 16 121 танк и другие боевые бронированные машины, 1307 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 9740 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 21 915 единиц специальной военной автомобильной техники.
Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил о том, что российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 45 беспилотников ВСУ, две оперативно-тактические ракеты ATACMS, восемь крылатых ракет SCALP-EG, пять управляемых авиационных бомб Hammer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».
20 мая постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Запада нет такого «супероружия», поставка которого ВСУ переломила бы негативные для киевской армии тенденции на поле боя. Истребители F-16, если они будут поставлены Украине, постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams или ракеты ATACMS, на которые Киев и его западные кураторы надеялись ранее, отметил Небензя на заседании Совбеза ООН.