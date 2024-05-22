Москва, 22 мая, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 32 беспилотника, две авиабомбы Hammer, а также один снаряд HIMARS. Об этом 22 мая на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 34 беспилотных летательных аппарата, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также реактивный снаряд HIMARS производства США», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации было уничтожено: 601 самолёт, 274 вертолёта, 24 498 БПЛА, 523 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 16 121 танк и другие боевые бронированные машины, 1307 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 9740 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 21 915 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил о том, что российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 45 беспилотников ВСУ, две оперативно-тактические ракеты ATACMS, восемь крылатых ракет SCALP-EG, пять управляемых авиационных бомб Hammer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».

20 мая постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Запада нет такого «супероружия», поставка которого ВСУ переломила бы негативные для киевской армии тенденции на поле боя. Истребители F-16, если они будут поставлены Украине, постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams или ракеты ATACMS, на которые Киев и его западные кураторы надеялись ранее, отметил Небензя на заседании Совбеза ООН.