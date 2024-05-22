Москва, 22 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 22 мая на брифинге.

РИА Новости/Вадим Савицкий

По данным ведомства, противник лишился двух складов в результате действий российской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Эти же силы нанесли поражение скоплениям украинских бойцов и военной техники в 102 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 34 вражеских беспилотника, две французские управляемые авиабомбы Hammer и реактивный снаряд HIMARS производства США. Общее число уничтоженных с начала спецоперации БПЛА выросло до 24 тыс. 498 единиц.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о подавляющем превосходстве российской артиллерии по объёмам использования снарядов. По информации агентства, ВСУ по этому показателю уступают в 10 раз. Также сообщается о нехватке у украинской стороны всех видов техники.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт Хендрик Реммель заявил о критическом дефиците артиллерийских снарядов в ВСУ. При этом он отметил, что Вооружённые силы России настолько превосходят украинские войска в количестве боеприпасов, что получение Киевом даже 300–500 тысяч снарядов не исправит положение с нехваткой вооружений.