Москва, 22 мая, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Центр» за сутки улучшила положение по переднему краю, а также отразила семь контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 22 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 68-й егерской и 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Семёновка, Сокол, Новгородское и Карловка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Архангельское, Нетайлово, Соловьево и Уманское в ДНР.

По данным российского военного ведомства, потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ, три автомобиля, 122-миллиметровая гаубица Д-30, а также два 105-миллиметровых орудия М119 производства США.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее группировка «Центр» также уничтожила за сутки до 420 бойцов ВСУ, пять боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП Bradley американского производства, шесть автомобилей, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Кроме того, в силовых структурах ДНР 20 мая информировали о том, что российские военные практически полностью уничтожили группировку ВСУ на востоке Часова Яра, часть города находится в серой зоне.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что после потери украинской армией Часова Яра подразделения ВСУ, которые находятся в Краматорске и Славянске, окажутся в трудном положении. По его словам, если Часов Яр падёт, то вся украинская система обороны в Донбассе начнёт распадаться.