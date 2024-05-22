Москва, 22 мая, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Группировка «Север» Вооружённых сил России продвинулась в глубину обороны ВСУ, потери противника за сутки составили до 255 военных, сообщил 22 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Константин Михальчевский

По его словам, подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Белый Колодезь и Петропавловка Харьковской области.

«Отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ за сутки составили до 255 военнослужащих и семь автомобилей», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны украинских войск в Харьковской области.

Днём ранее Минобороны также сообщало, что подразделения группировки российских войск «Север» продолжили продвигаться в глубину обороны Вооружённых сил Украины. Так, российские военные нанесли удары по позициям «Иностранного легиона», 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны. Живую силу и технику украинской армии уничтожили в районах Лукьянцов, Веселого, Радгоспного в Харьковской области.