Москва, 22 мая, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Россия следует в космосе нормам международного права. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 мая журналистам, комментируя обвинения со стороны США в запуске противоспутникового оружия.

altium.com

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия ничего не нарушает.

«Мы неоднократно выступали за запрет вывода какого-либо оружия в космос, к сожалению, эти наши инициативы были отвергнуты. В том числе, Соединенными Штатами Америки», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия якобы запустила на низкую околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. Старт состоялся 16 мая, на той же орбите находится «американский правительственный спутник». Американские военные будут следить за российским спутником, добавил он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросом обвинения США в запуске Россией противоспутникового оружия. Москва выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств, напомнил он.

20 мая СБ ООН не поддержал предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Москва предложила проект документа в начале мая, он в числе прочего призывал все государства принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космосе.

В середине февраля агентство Reuters сообщало, что, по данным разведки США, Россия якобы создаёт устройство для атак на спутники, работающее от источника ядерной энергии. В публикации отмечалось, что речь не идёт о ядерной боеголовке.

Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение в связи с шумихой, разворачивающейся на Западе, из-за якобы планов России разместить ядерное оружие в космосе. Он напомнил, что Москва, наоборот, всегда выступала против милитаризации космоса или размещения там ядерного оружия.