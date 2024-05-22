Москва, 22 мая, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Когда американцы считают, что их безопасности угрожает опасность, они начинают устраивать истерики. Об этом 22 мая корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов, комментируя заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера о том, что Россия якобы запустила на околоземную орбиту противоспутниковый аппарат.

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По словам Баширова, американцы сами разрушили систему глобальной безопасности, в том числе в космосе. Это касается ядерного, биологического и химического оружия. Поэтому, когда возникают ситуации, которые им кажутся опасными для их безопасности, США сразу начинают паниковать, пояснил он.

Политолог обратил внимание на то, что о запуске противоспутникового аппарата заявил представитель Пентагона, а не Госдепартамента. Это указывает на то, что они видят угрозу для своих космических вооружений, уточнил профессор ВШЭ.

«По словам Райдера, российский аппарат находится на той же орбите, что и «американский правительственный спутник», но не уточняется, о каком именно спутнике США идёт речь. Если такое заявление делает представитель Пентагона, значит, это военный спутник. Такая риторика показывает лицемерие США. То есть им можно, а никому другому нельзя? Нет информации о том, что Россия запустила какой-либо аппарат, так как не было сообщения от Минобороны РФ, а ориентироваться нужно именно на него. Вопросы безопасности всегда решаются коллективно. Однако США считают, что они одни такие талантливые. Но это не так, талантливы и Россия, и Китай, и Индия, и другие страны. Многие государства объединяются для развития космоса в мирных целях. Но если США думают, что они получат какое-либо преимущество в этих «звёздных войнах», то Россия сделает всё, чтобы сохранить баланс», — подчеркнул Баширов.

Как передавало ИА Регнум, по словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, запуск космического аппарата якобы состоялся 16 мая, на той же орбите находится «американский правительственный спутник». Представитель Пентагона заверил, что ведомство будет следить за российским спутниковым аппаратом.

В феврале агентство Reuters сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы разрабатывает оружие, которое представляет собой устройство, требующее ядерной энергии для атак на спутники в космосе. Отмечалось, что речь не идёт о ядерной боеголовке.

Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение в связи с шумихой, разворачивающейся на Западе, из-за якобы планов России разместить ядерное оружие в космосе. Он напомнил, что Москва, наоборот, всегда выступала против милитаризации космоса или размещения там ядерного оружия.

20 мая Совет Безопасности ООН не поддержал предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Из 15 стран за принятие документа проголосовали семь представителей, включая Россию и Китай. Ещё столько же государств были против. Швейцария от голосования воздержалась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ продолжает сотрудничество и взаимодействие с США в области мирного космоса.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что отклонение проекта резолюции России о неразмещении оружия в космосе в СБ ООН наглядно демонстрирует, что эта организация утрачивает свою роль международного арбитра. По его словам, даже если бы резолюция была бы принята, она бы ничего не изменила. Резолюции СБ ООН носят декларативный характер, поэтому если США хотят продолжать гонку вооружений в космосе, они продолжат её вне зависимости от санкций ООН.