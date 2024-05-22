Прага, 22 мая, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Уехавшие после начала СВО музыканты группы «Каста» гастролируют по странам Европы, но на концерт 22 мая в Праге продать достаточное количество билетов не удалось, говорится в заявлении коллектива. В итоге выступление в столице Чехии пришлось отменить.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Очередное зарубежное турне «Касты» открылось в начале мая в Дубае, вторым городом в рамках тура должна была стать Прага. Там группа заявила выступление в местном клубе «OX Club», цена на билеты варьировалась от 1250 до 1750 чешских крон, или 5000–8000 в переводе на рубли. При этом средний ценник на концерты в этом клубе для посетителей обычно составляет порядка 500 крон, или 2000 рублей. Большинство мероприятий проходят с полными залами, но на концерт российского коллектива продать достаточное количество билетов не удалось, об этом «Каста» сообщила в своём Telegram-канале.

После неудачи в качестве мотивации к покупке билета на новый концерт в Чехии, запланированный уже на осень, команда решила завлечь публику анонсом нового альбома.

«На наш концерт в Праге продалось недостаточно билетов, и он не состоится 22 мая. Теперь делаем из этого хорошую новость. «Каста» выпускает новый альбом (ориентировочно в августе) — и мы это говорим впервые. Наших людей в Праге это заинтересует, и вы не сдадите билеты. А наши люди, пренебрегшие рэпом пацанов сейчас или не знавшие, что вообще была реальная возможность крутого движа, не смогут воздержаться от встречи с нами после нового релиза «Касты» и купят этот, мать его, драный билет на концерт, который состоится в Праге 30 октября», — сообщила команда (стилистика сохранена).

Сразу после начала СВО многие участники группы уехали из России и осудили политику страны. Сейчас музыканты пытаются зарабатывать, гастролируя по странам Европы и мира. В 2022 году во время концерта в Лондоне музыканты группы объявили поклонникам, что «прокляли» российскую власть.

Позднее солист группы Михаил Епифанов (Шым) заявил, что хотел бы выступать в России, но концерты группы якобы целенаправленно отменяются. Сейчас у группы осталось в новом туре ещё восемь городов, среди них Барселона, Стамбул, Анталья, Ереван и другие.