Братислава, 22 мая, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Состояние находящегося в больнице после покушения премьера Словакии Роберта Фицо стабильное, сообщил 22 мая на пресс-конференции по итогам заседания Государственного совета безопасности вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк.

Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker Роберт Фицо

«Утром состояние премьера было стабильное», — сказал он, добавив, что в то же время состояние Фицо остаётся тяжёлым.

Калиняк уточнил, что транспортировка премьер-министра в Братиславу в данное время не рассматривается. Он проинформировал, что беседовал с Фицо, но этот разговор, по его словам, носил личный характер, его содержание политик не раскрывает.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая во время встречи с жителями города Гандлове. Раненого политика доставили в ближайшую больницу, где провели пятичасовую операцию. 17 мая он перенёс вторую операцию.

Полиция Словакии 16 мая выдвинула официальное обвинение стрелявшему 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, который, по словам главы МВД республики Матуша Шутай-Эштока, поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружений.

Подозреваемый признал свою вину, ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.

21 мая администрация больницы имени Рузвельта города Банска-Бистрица, где находится Фицо, уточнила, что премьер-министр Словакии находится в сознании и общается со своим окружением.