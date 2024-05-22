Москва, 22 мая, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Обвинения США в запуске Россией противоспутникового аппарата являются вбросом, Москва выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств. Об этом 22 мая заявил замглавы МИД РФ Сергея Рябков.

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«Я не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Москва всегда последовательно выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств. И не случайно Россия совместно с целым рядом других государств двигает вперед инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе, добавил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия якобы запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат.

По его словам, запуск такого космического аппарата якобы состоялся 16 мая, на той же орбите находится «американский правительственный спутник». Представитель Пентагона заверил, что ведомство будет следить за российским спутниковым аппаратом.

В середине февраля агентство Reuters написало, что, по данным разведки США, Россия якобы разрабатывает оружие, которое представляет собой устройство, требующее ядерной энергии для атак на спутники в космосе. В публикации отмечалось, что речь не идёт о ядерной боеголовке.

Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение в связи с шумихой, разворачивающейся на Западе, из-за якобы планов России разместить ядерное оружие в космосе. Он напомнил, что Москва, наоборот, всегда выступала против милитаризации космоса или размещения там ядерного оружия.