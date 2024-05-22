Белгород, 22 мая, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Два украинских беспилотника самолётного типа и четыре противорадиолокационных ракеты HARM американского производства уничтожены над территорией Белгородской области, сообщила 22 мая пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

РИА Новости/Константин Михальчевский

По данным ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена около 11:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в 08:48 мск в Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Предупреждение действовало примерно 20 минут.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина погиб и ещё один получил ранения в результате воздушной атаки со стороны ВСУ. Это произошло после того, как средства ПВО перехватили несколько украинских воздушных целей на подлёте к селу Беленькое в Борисовском районе.

Ранее воздушную цель перехватили над Шебекино. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения, её госпитализировали. Кроме того, утром украинский БПЛА атаковал электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка. Пострадавших не было.

По данным Минобороны, около 06:40 мск над регионом были сбиты шесть украинских снарядов системы «Град», а ночью — перехвачены три беспилотника. Один из них сбили над городом Старый Оскол. В результате падения осколков повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль.