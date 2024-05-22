Москва, 22 мая, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Бывшего милиционера Юрия Гриценко, который убил пять и ранил десять женщин, могут освободить в июне после 22 лет заключения. Об этом сообщает 22 мая Lenta.ru.

Кадр из видео Юрий Гриценко

Прозванный Зеленоградским Чикатило осуждённый отбывает срок в исправительной колонии № 10 в Мордовии. Больше двадцати лет он утверждает, что не виновен, проявляя при этом крайнюю агрессию. Гриценко 13 лет продержали в карцере и только в 2015 году перевели на общий режим. После этого заключённый пытался устроить бунт.

В колонии Гриценко разрешили работать в мастерской по дереву, но не позволили трудиться на металлопроизводстве. Своих жертв он убивал молотком.

Специальная психиатрическая комиссия наблюдает за Гриценко на протяжении девяти месяцев. Врачам предстоит решить, оставлять ли 61-летнего маньяка в тюрьме. На свободу он может выйти уже 14 июня.

В 1993 году Гриценко, уволенный из милиции за пьянство, убил проститутку, которая якобы пыталась его обокрасть. Суд приговорил его к девяти годам колонии, но в 2000 году Гриценко освободили условно-досрочно.

Спустя несколько месяцев, в апреле 2001 года, 39-летний Гриценко начал нападать на женщин. За три дня он совершил пять нападений в Зеленоградском лесопарке, две женщины погибли. Выжившие не могли описать преступника, так как он подходил к ним сзади, а затем бил по голове. Маньяка стали называть «молотобойцем».

Нападения продолжились летом и осенью. В ноябре водитель автобуса Анатолий Сухов скрутил Гриценко после того, как услышал крики очередной жертвы. Это произошло в московском парке Дружбы. Сухов удерживал Гриценко до приезда милиции.

Эксперты признали Гриценко полностью вменяемым. В 2002 году Мосгорсуд приговорил маньяка к 22 годам лишения свободы, Верховный суд России оставил приговор без изменения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Алтайском крае направили в суд уголовное дело в отношении «барнаульского маньяка» Виталия Манишина. Его обвиняют в убийстве 11 девушек и женщин в 1989 году и в 1999–2000 годах.

До марта 2023 года Манишин был заместителем главы администрации Калманского района, заведовал комитетом ЖКХ, строительства и газификации. В мае того же года следователи вернулись к нераскрытым делам прошлых лет, в частности к убийству студентки Татьяной Обидиной в 1989 году. Когда стали опрашивать свидетелей, причём с применением детектора лжи, вышли на того, кто видел девушку последним, — экс-чиновника Манишина.

В июне ему предъявили обвинение в убийствах пяти абитуриенток АлтГТУ, совершённых в 2000 году. В то время Манишин работал ветеринаром в Калманском районе. В сентябре стало известно, что Манишину инкриминируют ещё четыре убийства.