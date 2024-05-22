Москва, 22 мая, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Малые и средние предприятия привлекли более полтриллиона рублей заемных средств под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

«Для большего количества предпринимателей, которые смогли бы получить цивилизованное банковское финансирование, по поручению президента реализуется зонтичный механизм поручительств», — отметил Александр Исаевич. Он подчеркнул, что Корпорация МСП взяла на себя больший риск ответственности за предпринимателей, для того чтобы они смогли привлечь более 50 тыс. кредитов на сумму полтриллиона рублей. «При этом важно, что каждый третий МСП не смог бы получить взаимное финансирование и был бы вынужден брать потребкредит по высоким ставкам», — сказал Исаевич.

Он добавил, что поддержка со стороны государства стимулирует рынок кредитования в целом.

«В ряде отраслей, которые вносят больший вклад в создание занятости и развитие промышленности, господдержкой покрыт почти каждый третий рубль», — пояснил Исаевич. По его данным, в прошлом году малый и средний бизнес обрабатывающей промышленности привлек более 530 млрд рублей, высокотехнологичные компании — более 170 млрд рублей, гостиничный бизнес — 25 млрд рублей.

Председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что важно продолжать разрабатывать удобные финансовые инструменты и финансово поддерживать малые и средние предприятия.

«Без сомнения, важно, чтобы небольшие предприятия набирали обороты, повышали свою эффективность. И многие могли бы быстрее приспособиться к ситуации при нынешнем беспрецедентном санкционном давлении», — заявил Михаил Мишустин. Он добавил, что важно, чтобы по возможности МСП сумели занять ниши, которые освобождаются при выбытии иностранных компаний. «Это конкуренция, и было бы хорошо, чтобы рос тот, кто будет более успешен и у кого будут соответствующие инструменты», — сказал глава российского правительства.

Механизм «зонтичных» поручительств был разработан Корпорацией МСП по поручению президента РФ Владимира Путина с сентября 2021 года. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал глава государства и курирует заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.