Севастополь, 22 мая, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Мужчину, подозреваемого в осквернении посвящённой Дню Победы инсталляции, задержали в Севастополе. Об этом сообщает 22 мая пресс-служба городского УМВД.

Кадр из видео

Ранее в Сети появились видеокадры с неизвестным мужчиной, помочившимся на инсталляцию, установленную на площади Ушакова. Ролик широко разошёлся по соцсетям и вызвал справедливое возмущение севастопольцев, отметили в полиции.

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Подозреваемого задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму при силовой поддержке Росгвардии. Им оказался 27-летний местный житель, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу, хранение наркотиков, езду в пьяном виде и использование поддельных документов. Его доставили в следственный орган для дальнейшего разбирательства.

«Мужчина признался в содеянном и пояснил, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Днём ранее в пресс-службе следственного главка по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о публичном осквернении символов воинской славы России (ч. 3 статьи 354.1 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Санкт-Петербурге задержали 45-летнего мужчину, осквернившего Знамя Победы. В тёмное время суток он подошёл к подъезду многоквартирного дома и выплеснул жидкость на знамя, установленное на козырьке. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом.