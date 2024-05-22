Борисовка, Белгородская область, 22 мая, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Один человек погиб в Белгородской области в результате воздушной атаки со стороны ВСУ, ещё один получил ранения. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 22 мая в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Средства ПВО перехватили несколько украинских воздушных целей на подлёте к селу Беленькое в Борисовском районе. Один из мирных жителей получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы из-за падения фрагментов на село. Его увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«К большому горю, один мирный житель погиб — у мужчины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — написал Гладков.

Он добавил, что в Беленьком повреждены четыре частных жилых дома, три производственные площадки, четыре легковые машины и ЛЭП. На местах работают все оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков сообщил о перехвате воздушной цели над Шебекино. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения, её госпитализировали.

Кроме того, утром украинский БПЛА атаковал электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА Регнум, в 08:48 мск в Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Предупреждение действовало примерно 20 минут.

По данным Минобороны, около 06:40 мск над регионом были сбиты шесть украинских снарядов системы «Град», а ночью — перехвачены три беспилотника. Один из них сбили над городом Старый Оскол. В результате падения осколков повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль.