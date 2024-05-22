Белгород, 22 мая, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка, никто не пострадал, сообщил 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

РИА Новости/Антон Денисов

«Сегодня утром на участке железной дороги Белгород — Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети. В настоящее время движение всех пригородных поездов от станции Толоконное (п. Октябрьский) до станции Наумовка приостановлено до устранения технических неисправностей.

Движение автобусов по указанному маршруту осуществляется по расписанию, но в случае необходимости для пассажиров будет запущен дополнительный автобус, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая в Министерстве обороны РФ сообщили, что над Белгородской областью ночью было уничтожено шесть реактивных снарядов, выпущенных ВСУ.

Также в Минобороны проинформировали об уничтожении трёх украинских БПЛА над Белгородской областью. Попытку атаки киевский режим предпринял ночью. Ещё один беспилотник был сбит над Калужской областью.

Глава области Вячеслав Гладков уточнил, что вражеский беспилотник перехватили над городом Старый Оскол. В результате падения осколков повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль.

6 мая дроны ВСУ атаковали возле белгородского села Берёзовка две движущиеся по дороге «Газели», которые везли на работу сотрудников свиноферм «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль. В результате атаки погибли семь человек, более 40 пострадали.

12 мая Вооружённые силы Украины обстреляли Белгород, применив ракетный комплекс «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire. Ракетный удар частично разрушил жилой дом, где полностью обрушился подъезд, погибли 17 человек.