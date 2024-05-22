Москва, 22 мая, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Михаил Фридман намерен получить компенсацию в размере $15,8 млрд за свои активы, замороженные Люксембургом в рамках санкций. Об этом пишут 22 мая «Ведомости».

Михаил Джапаридзе/ТАСС Михаил Фридман

По информации издания, представители Фридмана предложили правительству Люксембурга приступить к переговорам о выплате бизнесмену компенсации за активы, «экспроприированные» герцогством. В случае отказа совладелец консорциума «Альфа-Групп» подаст иск в международный арбитраж.

Бизнесмену принадлежат пакеты акций ряда люксембургских компаний. Примерная стоимость активов — $15,8 млрд, или 1,4 трлн рублей. Точнее оценить их Фридман не может из-за ограничений, связанных с санкциями.

«Во столько он оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране», — говорится в материале.

По мнению Фридмана, Люксембург нарушил договор с СССР от 1989 года, когда заблокировал его активы. Согласно документу, в случае экспроприации или национализации инвесторы должны получать возмещение.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков Евросоюза. Суд также постановил удовлетворить иск Фридмана к Совету ЕС и отменить введённые против бизнесмена персональные санкции.

В начале октября 2023 года стало известно, что Фридман переехал из Великобритании в Израиль, однако на фоне палестино-израильской эскалации миллиардер решил уехать в Москву.