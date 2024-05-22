Токио, 22 мая, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Вьетнам отказался от нейтральной позиции в отношении конфликта на Украине, на что указывает приглашение российского президента Владимира Путина в Ханой. Об этом пишет японское онлайн-издание JB Press.

РИА Новости/Александр Казаков Владимир Путин

Выступающий за «многовекторную» дипломатию Вьетнам на протяжении долгого времени сохранял нейтралитет, но теперь уверился, что Россия одержит победу. Боевые действия на Украине типичны для сухопутного конфликта, а в Ханое хорошо знают, что его исход «определяется количеством живой силы и боевым духом сторон», говорится в материале.

«По мере того как украинский конфликт стал приобретать вид продолжительного сражения, ситуация постепенно начала меняться в пользу России», — констатирует автор статьи.

По его словам, Вьетнам рассчитывает на преимущество в будущих отношениях с Россией и делает ставку на «побеждающую лошадь». Нерешительная же дипломатия грозит серьёзным ущербом интересам страны.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 17 октября 2023 года встретился с коллегой из Вьетнама Во Ван Тхыонгом в Пекине. Российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются в дружеском ключе. Во Ван Тхыонг пригласил президента России посетить Вьетнам и заявил, что будущий визит «станет радостью для вьетнамского народа».

26 марта Владимир Путин провёл разговор с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Во время беседы Нгуен Фу Чонг пригласил российского лидера посетить Вьетнам.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение посетить Вьетнам с официальным визитом. Сроки поездки на данный момент согласовываются, отметил он.