Москва, 22 мая, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Распространение штамма FLiRT не означает, что состав вакцины от коронавируса «Спутник V» нужно менять. При использовании этой вакцины образуется широкий спектр антител, заявил 22 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Известия/Александр Полегенько

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в мире зафиксирован рост новой линии KP.2, относящейся к вариантам FLiRT коронавируса. Эта линия, предположительно, может стать доминирующей. В России пока доминирует штамм «Омикрон».

«Исходя из официальных данных, которые у нас есть на сегодняшний день, необходимости обновлять вакцину нет», — приводит слова Гинцбурга aif.ru.

По его словам, специалисты будут принимать решения после наблюдения за действием вакцины на вариант FLiRT. «Спутник» провоцирует выработку у человека более широкого, по сравнению с другими препаратами, спектра антител, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Минздрав РФ зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновлённым составом. По словам Гинцбурга, это позволило перейти к испытаниям обновлённой вакцины на подростках.

Британские учёные допустили летом 2024 года всплеск заболеваемости COVID-19 из-за штамма FLiRT. При этом ожидается, что это не приведёт к росту госпитализаций или случаев тяжёлого протекания болезни. Симптомы останутся стандартными для коронавируса.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупреждал, что коронавирус не исчезнет, а возникновение новой пандемии является лишь вопросом времени. В связи с этим он призывал страны совершенствовать инструменты для борьбы с COVID-19.

Британско-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca в мае начала отзывать разрешения на продажу своей вакцины Vaxzevria от COVID-19. Ранее в компании впервые признали, что вакцина может вызывать смертельный побочный эффект — тромбоз с синдромом тромбоцитопении. В 2023 году против AstraZeneca был подан коллективный иск в связи с тем, что в ряде случаев применение вакцины привело к летальном исходу.