Варшава, 22 мая, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Власти Варшавы проверяют версию о якобы возможной причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре города, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции.

ТАСС/EPA/LESZEK SZYMANSKI

Однако каких-либо доказательств Туск не привел. По его словам, сейчас польские правоохранители сосредоточены на расследовании диверсий в республике.

Туск отметил, что они уже задержали девять подозреваемых в совершении диверсий, накануне, 21 мая, — ещё троих.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая в Варшаве на улице Марывильской в торговом центре произошёл сильный пожар. Ликвидацией пожара занимались несколько десятков расчётов спасателей, в том числе специальная химико-экологическая группа. Здание полностью сгорело.

10 мая на свалке химических отходов в населённом пункте Семяновице-Сленске в Польше произошёл крупный пожар. Возгорание тушили несколько десятков пожарных подразделений.