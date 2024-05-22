Белгород, 22 мая, 2024, 09:12 — ИА Регнум. На территории Белгорода и Белгородского района объявлена ракетная опасность, сообщается 22 мая в Telegram-канале городской администрации.

РИА Новости/Таисия Лисковец

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Жителей города призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая в Министерстве обороны РФ сообщили, что над Белгородской областью ночью было уничтожено шесть реактивных снарядов, выпущенных ВСУ.

Также в Минобороны проинформировали об уничтожении трёх украинских БПЛА над Белгородской областью. Попытку атаки киевский режим предпринял ночью. Ещё один беспилотник был сбит над Калужской областью.

Глава области Вячеслав Гладков уточнил, что вражеский беспилотник перехватили над городом Старый Оскол. В результате падения осколков повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль.