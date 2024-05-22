Белгород, 22 мая, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Шесть реактивных снарядов, выпущенных ВСУ по территории России, уничтожены над Белгородской областью, сообщила 22 мая пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

РИА Новости/Евгений Биятов

По данным ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена около 06:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны проинформировали об уничтожении трёх украинских БПЛА над Белгородской областью. Попытку атаки киевский режим предпринял ночью. Ещё один беспилотник был сбит над Калужской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что вражеский беспилотник перехватили над городом Старый Оскол. В результате падения осколков повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль.