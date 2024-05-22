Москва, 22 мая, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Участие Франции в боевых действиях на территории Украины официально превратит Париж в сторону конфликта, что увеличит риск столкновения двух ядерных держав, сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Артём Студенников.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

По его словам, французские военные станут законными целями для Вооружённых сил России.

Дипломат выразил надежду, у французских политиков возобладает здравомыслие или инстинкт самосохранения. Вместе с тем Россия готова к любому развитию событий, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон ранее сделал ряд заявлений о возможности отправки западными странами войск на Украину. В том числе 2 мая он не исключил, что направит туда французские войска, если российская армия прорвёт оборону ВСУ.

Президент России Владимир Путин предостерёг страны НАТО от отправки войск на Украину и подчеркнул, что последствия для интервентов будут трагичными. Кроме того, прямое участие стран Североатлантического альянса в конфликте может спровоцировать ядерную войну, отметил он.

Накануне, 21 мая, в России начались учения по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Воздушно-космические силы в ходе учений снарядят «Кинжалы» спецбоеголовками и выдвинутся в район патрулирования. В рамках первого этапа учений отрабатываются задачи получения боеприпасов для «Искандера» и скрытного выдвижения в назначенный район.

6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, отмечало Минобороны РФ.