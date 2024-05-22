В МИД России предостерегли Францию от участия в конфликте на Украине
МИД: участие Франции в боях на Украине увеличит риск столкновения ядерных держав
Москва, 22 мая, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Участие Франции в боевых действиях на территории Украины официально превратит Париж в сторону конфликта, что увеличит риск столкновения двух ядерных держав, сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Артём Студенников.
По его словам, французские военные станут законными целями для Вооружённых сил России.
Дипломат выразил надежду, у французских политиков возобладает здравомыслие или инстинкт самосохранения. Вместе с тем Россия готова к любому развитию событий, подчеркнул он.
Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон ранее сделал ряд заявлений о возможности отправки западными странами войск на Украину. В том числе 2 мая он не исключил, что направит туда французские войска, если российская армия прорвёт оборону ВСУ.
Президент России Владимир Путин предостерёг страны НАТО от отправки войск на Украину и подчеркнул, что последствия для интервентов будут трагичными. Кроме того, прямое участие стран Североатлантического альянса в конфликте может спровоцировать ядерную войну, отметил он.
Накануне, 21 мая, в России начались учения по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Воздушно-космические силы в ходе учений снарядят «Кинжалы» спецбоеголовками и выдвинутся в район патрулирования. В рамках первого этапа учений отрабатываются задачи получения боеприпасов для «Искандера» и скрытного выдвижения в назначенный район.
6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, отмечало Минобороны РФ.