Москва, 22 мая, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Фигурантам дела об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области предъявлены обвинения, им грозят пожизненные сроки, сообщили в силовых структурах.

РИА Новости

Дело расследует Главное военное следственное управление СКР. Им предъявлены обвинения по статьям «Убийство» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Как передавало ИА Регнум, двух подозреваемых задержали за убийство семи человек в посёлке Абрикосовка. Они хотели поселиться в населённом пункте, но глава посёлка сказала им, что пустых домов нет. После этого её убили. Также злоумышленники сожгли два дома и пытались поджечь ещё один.