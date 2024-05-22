Сеул, 22 мая, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Ставшую популярной в соцсети TikTok песню, восхваляющую северокорейского лидера Ким Чен Ына, планируют запретить власти Южной Кореи. Об этом 21 мая сообщила британская новостная служба BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Песня вышла в апреле и очень быстро стала хитом, а видеоклип Friendly Father («Дружелюбный отец») завирусился в TikTok. В песне северокорейский лидер восславляется как «дружелюбный отец» и «великий лидер». В южнокорейской комиссии по стандартам связи указали, что восхваление Ким Чен Ына является нарушением закона о нацбезопасности и за это предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

В рамках борьбы с распространением песни и видеоклипа южнокорейский регулятор планирует заблокировать 29 видеоверсий на основании запроса Национальной разведывательной службы Южной Кореи. При этом не уточняется, каким образом регулятор предполагает добиться выполнения поставленной задачи.

Отмечается, что после выхода новости о предстоящем запрете песни число просмотров видеоролика жителями Южной Кореи резко возросло. В комментариях пользователи пишут, что им нравится ностальгический стиль песни.

В Южной Корее запрещены поведение или публичные высказывания, выражающие поддержку властям КНДР. Закон о нацбезопасности страны предусматривает запрет доступа к северокорейским правительственным сайтам и СМИ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Южной Кореи заподозрили северокорейскую хакерскую группировку «Лазарус» во взломе судебной системы страны и выводе свыше тысячи гигабайт данных за два года. Хакерскую атаку расследовали национальное следственное управление полиции, национальная разведслужба и прокуратура.

Правоохранителям удалось установить данные около 5,2 тыс. файлов объёмом 4,7 Гб, которые хранились на одном из серверов в Южной Корее. Не исключается, что взлом произошёл даже раньше 2021 года и ущерб от него может быть больше.

Власти намерены усилить контроль за использованием в судах личных компьютеров, USB-носителей и интернета, а также расширить штат персонала и закупить дополнительное оборудование для защиты информации.