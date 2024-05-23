Наступивший, 819-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления группы американских конгрессменов, призвавших министра обороны Ллойда Остина 21 мая разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по российским территориям «при определённых обстоятельствах».

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В письме комитета палаты представителей по разведке во главе с председателем Майком Тёрнером сказано о необходимости предоставления администрацией Байдена полного спектра соответствующих операций военному руководству Украины. По оценкам конгрессменов, помощь Украине поступает не вовремя и в недостаточных количествах, усугубляя и без того тяжёлую ситуацию на поле боя.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчёркивала, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию.

Тем временем непосредственно в зоне СВО экипажи танков Т-90М уничтожили пункты временной дислокации и управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Места дислокации противника в полуразрушенных домах за Днепром в Херсонской области помогли обнаружить российские подразделения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее видео 22 мая обнародовало Минобороны.

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А на авдеевском направлении бойцы расчёта реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения личного состава и замаскированную боевую технику ВСУ. Залп 122-миллиметровыми реактивными осколочно-фугасными снарядами проводился с расстояния более 15 километров, пояснили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.