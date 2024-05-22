Вашингтон, 22 мая, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Ещё одну, уже третью по счёту, группу стратегических бомбардировщиков B-52 отправили в Великобританию Соединённые Штаты. Об этом 21 мая сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер в ходе брифинга для прессы. Его слова приводит издание Air&Space Forces.

Defense.gov B-52H Stratofortress

«Четыре B-52 Stratofortress ВВС США приступили к плановому развертыванию бомбардировочной оперативной группы в зоне ответственности Европейского командования США», — уточнил Райдер.

Самолёты вылетели с базы ВВС США в штате Северная Дакота в Майноте, первые два бомбардировщика 20 мая уже приземлились на британской авиабазе в Фэрфорде. Как отметил Райдер, оперативная группа бомбардировщиков «предоставит многочисленные возможности для обучения и ведения боевых действий вместе с союзниками по НАТО и региональными партнерами».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал в ноябре 2023 года заместитель главы МИД России Александр Грушко, российская сторона будет учитывать в оперативном военном планировании подготавливающуюся США переброску истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие (ЯО), на территорию Великобритании.

В конце августа газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники среди британских военных сообщила, что грядущей зимой Вашингтон намерен перебросить на базу Лейкенхит в английском графстве Саффолк две эскадрильи бомбардировщиков пятого поколения F-35А. Отмечалось, что эти истребители способны нести ядерное оружие.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в октябре заявил, что Лондон по просьбе Варшавы направит в Польшу истребители Typhoon. По его утверждению, этим Великобритания рассчитывает помочь своему союзнику в защите от возможной «угрозы» со стороны России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что такое решение Лондона об истребителях Typhoon, способных наносить удары по наземным целям на значительную глубину территории, свидетельствует о том, что Великобритания упорно продолжает политику эскалации напряжённости в Европе.