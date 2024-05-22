Белово, Кемеровская область, 22 мая, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Три подростка задержаны по подозрению в поджоге релейного шкафа в Кемеровской области. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

Jeff Turner Поджог

Информация о поджоге релейного шкафа на перегоне станций Бачаты — Артышта-1 Западно-Сибирской железной дороги поступила в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово в Кемеровской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий транспортные полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали троих подозреваемых в городе Белово. Ими оказались 16-летние подростки, местные жители. Как рассказали сами задержанные, желая заработать, они откликнулись на предложение в интернете. С ними связался незнакомец и дал инструкции о том, как осуществить поджог релейного шкафа на железной дороге. За это противоправное деяние подросткам обещали заплатить 60 тысяч рублей.

По месту жительства подозреваемых сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли бутылку с остатками нефтепродукта, мобильные телефоны, банковские карты и вещи, в которые они были одеты в момент совершения поджога.

В отношении несовершеннолетних следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о покушении на диверсию. Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жителя Хабаровска приговорили к 15 годам лишения свободы за ряд преступлений: поджог военкомата, осквернение захоронений, надругательство над российским флагом, хулиганство и вандализм.

Хабаровчанин Ангел Николаев, выступая против мобилизации в ряды российской армии и участия в спецоперации, осенью 2023 года поджёг здание военного комиссариата в Индустриальном районе города и скрылся с места теракта. Осенью 2022 и зимой 2023 года мужчина аэрозольным баллоном нанёс на российский триколор у могил погибших в ходе СВО символы, визуально схожие с нацистской символикой и атрибутикой.

2 апреля на расширенном заседании коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил, что с начала специальной военной операции сотрудники правоохранительных органов установили более 400 причастных к нападениям и поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта.