Москва, 22 мая, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Российские военнослужащие 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» поразили опорный пункт ВСУ севернее населённого пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на Украине

«Оператор расчёта разведывательных БПЛА во взаимодействии с расчётом ударных дронов уничтожили опорный пункт противника, а также повредили вражескую боевую машину пехоты», — отметили в ведомстве.

Заместитель командира роты с позывным Чегевара обратил внимание, что украинские боевики стали менее подготовленными, чем во время контрнаступления ВСУ. Он добавил, что в основном расчёт работает на запорожском направлении. Противник пытается сопротивляться, неся большие потери.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что российские военные полностью освободили от ВСУ село Работино в Запорожской области. Населённый пункт освободили военные группировки российских войск «Днепр». В Запорожской области они нанесли удары по украинским подразделениям в районах села Малая Токмачка, в Днепропетровской области — в районе Никополя, в Херсонской области — в районе села Золотая Балка.

Российские войска продвинулись в районе города Гуляйполе в Запорожской области и достигли его пригородов, заявил 19 мая сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. По его словам, продвижение составило примерно 1,5 км.