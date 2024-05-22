Вашингтон, 22 мая, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Смерть в октябре 2023 года американского актёра Мэттью Перри, сыгравшего Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (Friends, 1994–2004) стала предметом уголовного расследования, которое проводят управление по борьбе с наркотиками США, почтовая служба и полиция. Об этом 21 мая сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.

Сериал «Друзья»

Полиция и управление по борьбе с наркотиками ведут расследование уже несколько месяцев, после того как результаты экспертизы показали, что Перри скончался в результате острого воздействия наркотика. Департамент медэксперта округа Лос-Анджелес уточнил, что факторами, способствовавшими смерти актёра, являлись также «утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина». К расследованию присоединилась почтовая служба, она устанавливает, мог ли актёр приобретать наркотики по почте.

Как показали результаты токсикологической экспертизы, Перри проходил терапию кетамином для лечения психических расстройств. Но медицинский эксперт пояснил, что кетамин, обнаруженный в организме актёра, был получен им не в результате лечения.

Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет, его тело нашли 28 октября 2023 года в доме актёра в штате Калифорния. Признаков насильственной смерти на теле не было, наркотических веществ на месте происшествия не обнаружили. Предварительной причиной смерти Перри была названа сердечная недостаточность.

Ранее ИА Регнум сообщало, что причиной смерти американского актёра Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», стало сильное воздействие кетамина. При этом эксперты подчеркнули, что произошедшее стало следствием несчастного случая.

Также утверждается, что актёр получал инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги. Однако последняя процедура проходила полторы недели назад. При этом кетамин выводится из организма за 3–4 часа, поэтому его следы в организме Перри не могли появиться во время последней инфузии.

Актёра похоронили на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе, недалеко от студии Warner Bros, где в течение десяти сезонов снимались «Друзья».