Анкара, 22 мая, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Переехавшие в Турцию после начала спецоперации на Украине россияне стали массово перебираться в другие страны из-за проблем с видами на жительство (ВНЖ) и финансовых трудностей. Об этом 21 мая написало агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Авторы привели официальные статданные, согласно которым в мае количество россиян с ВНЖ в Турции в сравнении с концом 2022 года сократилось со 154 тыс. до 96 тыс.

Чаще всего россияне для переезда предпочитают Сербию и Черногорию. Среди других причин смены места жительства граждане РФ называли проблемы с банковским обслуживанием из-за санкций, а также высокую инфляцию в Турции. Этот показатель достиг в апреле 70%.

Как сообщало ИА Регнум, с 15 апреля в Турции расширили перечень документов, необходимых для продления ВНЖ. В турецком управлении по делам миграции отмечали, что желающим продлить ВНЖ необходимо предоставить адрес национальной системы электронного оповещения. Получить его можно, обратившись с заявлением в отделения почты. Там потребуют паспорт, действующий ВНЖ, номер телефона и электронную почту. Иностранцы, у которых есть электронная подпись, могут получить UETS онлайн.

Бывшая турецкая «дочка» Сбербанка DenizBank ужесточила условия открытия счетов для россиян. Проблемы возникли даже у тех, у кого есть местная прописка и ВНЖ в Турции. Ранее россиянину для открытия счёта в одном из крупнейших банков Турции DenizBank достаточно было загранпаспорта.