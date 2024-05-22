Вашингтон, 22 мая, 2024, 05:52 — ИА Регнум. США предполагают, что Россия вывела на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. Такое заявление сделал 21 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга для СМИ.

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«Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли», — пояснил Райдер, уточнив, что запуск состоялся 16 мая.

Представитель Пентагона добавил, что на той же орбите находится «американский правительственный спутник». Райдер пообещал, что Пентагон продолжит отслеживать российский аппарат, характеристики которого, по его словам, аналогичны противоспутниковым вооружениям, которые выводились на орбиту в 2019–2022 годах.

Райдер указал, что не владеет информацией о том, имели ли место контакты между Россией и США по данному поводу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США и Япония отклонили предложение России внести в проект резолюции Совбеза ООН запрет на размещение любых видов вооружений в космосе, а не только ядерных. Об этом в апреле заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

По словам Небензи, Совбез является подходящей площадкой для обсуждения вопроса о запрете размещения ядерного оружия в космосе. Он отметил, что Россия полностью исполняет взятые на себя обязательства о неразмещении такого вида оружия в космическом пространстве.

В феврале агентство Bloomberg написало: США уверены в том, что Россия якобы может развернуть в космосе ядерное оружие уже в нынешнем году. Отмечалось, что Вашингтон в связи с этим предупредил союзников. Позднее президент США Джозеф Байден заявил, что Москва якобы создаёт противоспутниковое космическое оружие, не представляющее прямой угрозы для жизни людей.

29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что звучащие на Западе заявления о якобы размещении Россией ядерного оружия в космосе являются вбросом с целью втянуть Москву в переговоры по Украине на своих условиях.

Ранее Путин напомнил, что Россия всегда была страной, которая выступала против милитаризации космоса и тем более размещения в нём ядерного оружия. Он подчеркнул, что российская сторона не делает в космосе ничего, что не делали бы другие страны.