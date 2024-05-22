Вашингтон, 22 мая, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) планировали убийство бывшего президента США Дональда Трампа, заявила 21 мая член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

U.S. Army Агенты ФБР

«Министерство юстиции Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зелёный свет. Что республиканцы намерены с этим делать?» — написала она в социальной сети Х.

Республиканка объявила об этом после сообщений о том, что в 2022 году агенты ФБР при обыске в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) имели разрешение на использование огнестрельного оружия.

Трамп также отреагировал на эту информацию, обвинив в этом действующего главу Белого дома Джо Байдена. Экс-президент США назвал американского лидера серьёзной угрозой демократии и умственно не подходящим для пребывания в должности.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года в поместье Трампа сотрудники ФБР провели обыск и изъяли хранившиеся в резиденции секретные документы. Сам экс-президент утверждал, что он обладал полномочиями как глава государства рассекретить все документы, которые у него были найдены, поэтому нарушений по хранению бумаг с его стороны нет и быть не может.

Дональд Трамп в ноябре 2022 года попросил федеральный суд во Флориде предоставить ему и его адвокатам полную версию письменного заявления, которое ФБР использовало для получения ордера на обыск в его поместье в августе

В ходе проведённого обыска спецслужбы якобы нашли 11 комплектов секретных документов. Также были найдены материалы, помеченные как «различные секретные документы и документы TS/SCI» (разделённая на части сверхсекретная и конфиденциальная информация). Помимо этого, агенты ФБР забрали при обыске порядка 20 коробок с предметами, материалами, фотографиями и рукописными текстами.