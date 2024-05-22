Чита, 22 мая, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Приговор женщине, причастной к государственной измене в виде шпионажа в интересах спецслужбы Украины, вынес Забайкальский краевой суд. Об этом 21 мая сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

РИА Новости/Владимир Песня

«Суд признал Сулимову А. Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена). Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы на 1 год», — уточняется в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных действий было установлено, что подсудимая выполняла задания спецслужб Украины. Отмечается, что женщина собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о передвижении военнослужащих и воинских соединений ВС России, готовящихся к отправке в зону СВО, по территории Забайкальского края.

Приговор вступил в силу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Луганске предъявили обвинение гражданину Украины, ему инкриминируют финансирование боевиков «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По информации следователей, обвиняемый в период с февраля по ноябрь прошлого года осуществил не менее восьми денежных переводов через сотовый телефон участникам националистического батальона.

Следователем собрана достаточная доказательственная база за значительно короткий срок для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

13 мая сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока по подозрению в работе на военную разведку Украины. Ему предъявили обвинения в госизмене и шпионаже в интересах Киева. Он собирал и передавал на Украину сведения об объектах военной инфраструктуры Приморского края.