Старый Оскол, Белгородская область, 22 мая, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны в ночь на 22 мая сбила над городом Старый Оскол в Белгородской области беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В результате падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и повреждён один автомобиль», — написал Гладков в Telegram-канале.

На месте работают все оперативные службы. Обход территории продолжится в светлое время суток, добавил глава Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области. Очередную попытку атаки киевского режима c применением БПЛА самолётного типа пресекли около 21:45 мск, уточнили в Минобороны России.

В этот же день поздним вечером в небе над Брянской областью силы ПВО нейтрализовали украинский беспилотный летательный аппарат.

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара Организации Объединённых наций по делам беженцев Шабиа Манту 21 мая не смогла объяснить отсутствие обсуждений в рамках организации ударов ВСУ по Белгородской области. При этом во время брифинга представители Управления по делам беженцев ООН, Всемирной организации здравоохранения, а также Управления по координации гуманитарных вопросов ООН обсуждали гуманитарную ситуацию, которая сложилась в Харьковской области.