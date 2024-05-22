Украина, 22 мая, 2024, 03:13 — ИА Регнум. В городах Шостка и Конотоп Сумской области Украины в результате авиаудара пострадали объекты энергетики. Об этом 22 мая сообщили в Telegram-канале областной военной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Утверждается, что российские военные нанесли авиационный удар, применив БПЛА. Последствия атаки ВС России уточняются.

Оперативные службы приступили к восстановлению электроснабжения.

Как передавало ИА Регнум, с 20 мая на Украине вновь ввели график почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей, за исключением объектов критической инфраструктуры. Глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в зимний период также вероятны плановые отключения.

В Одессе 21 мая прогремела серия взрывов. Мэр Геннадий Труханов отмечал, что перед взрывами над городом зафиксировали появление ударных БПЛА. При этом информацию о возможных последствиях взрывов он не предоставил. Согласно данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области в момент взрывов действовал режим воздушной тревоги.