Вашингтон, 22 мая, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Экс-президента США Дональда Трампа и кандидата на пост главы государства на предстоящих ноябрьских выборах обвинил в использовании «языка Гитлера» действующий глава Белого дома Джозеф Байден в связи с публикацией скандального видео на странице республиканца в соцсети Truth Social. Об этом 21 мая сообщил пул журналистов Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Опубликованное в соцсети Трампа видео содержит упоминание «единого рейха» на странице вымышленной газеты, которая появляется в кадре. Видео находилось в публичном доступе около 15 часов, потом, после разгоревшегося скандала, было удалено.

«Это тот же парень, который использует язык Гитлера, а не Америки. Неудивительно, когда он около четырёх месяцев назад говорил, думаю, может быть, немного больше, что Гитлер делал — цитата — «некоторые хорошие вещи», — так отреагировал Байден на скандальное видео.

Американский лидер добавил, что сейчас речь идёт не о его победе на выборах, а о том, чтобы не допустить победы Трампа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп вызвал скандал в США публикацией видео с репликой о «едином рейхе». Видео называлось «Что ждёт Америку дальше?» и было посвящено тому, что произойдет в случае победы Трампа на предстоящих президентских выборах в США.