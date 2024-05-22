Тбилиси, 22 мая, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Заключение Венецианской комиссии по закону об иноагентах с призывом к властям Грузии его отозвать лишено правовых оснований. Об этом заявила член парламентского большинства Саломе Курасбедиани.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Грузии

«В отчёте Венецианской комиссии ещё раз подтверждается, что не существует никаких правовых или иных аргументов против грузинского закона о прозрачности. В заключении Венецианской комиссии мы видим множество необоснованных и противоречивых юридических рассуждений, а также грубые искажения фактов, что ещё больше поощряет радикализацию конкретных групп», — отметила на брифинге Курасбедиани.

По её словам, платформу использовали для вынесения предвзятых политических оценок вместо профессиональных рассуждений, что вновь наносит ущерб репутации Венецианской комиссии.

Курасбедиани считает, что грузинский закон о прозрачности имеет все основания быть признанным и соответствующим международным стандартам.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял законопроект об иноагентах. Документ обязывает организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, регистрироваться в специальном реестре в республике и каждый год отчитываться о расходах. Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» внесла на рассмотрение в парламент правящая партия «Грузинская мечта».

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в Грузии проходило на фоне протестных акций прозападной оппозиции. Инициативу также критиковали страны Запада.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая заявила, что наложила вето на указанный законопроект. Она назвала проект «российским», несмотря на то что документ является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года. Также грузинский лидер посчитала инициативу правительства контролировать деятельность иностранных агентов противоречащей Конституции страны и европейским стандартам.

Агентство «Sputnik Грузия» 18 мая сообщило, что парламент спустя четыре недели сможет преодолеть вето президента Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Для этого парламент проведёт дополнительное чтение, потребуется простое большинство голосов депутатов.