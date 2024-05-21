Трамп вызвал скандал в США публикацией видео с репликой о «едином рейхе»
Вашингтон, 22 мая, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Скандал спровоцировал экс-президент Дональд Трамп в США публикацией 20 мая в соцсети политика Truth Social видео своей предвыборной кампании с репликой о «едином рейхе», которое позднее было удалено. Об этом 21 мая сообщает The Gardian.
Предвыборное видео под названием «Что ждёт Америку дальше?» было посвящено тому, что произойдет в случае победы Трампа на предстоящих президентских выборах в США. В видеоролике использовались страницы и заголовки несуществующих печатных изданий. В одном из эпизодов мелькает подзаголовок «Промышленный рост значительно увеличен… за счёт создания единого рейха». Видеоролик оставался в публичном доступе около 15 часов.
Видео сразу попало в центр внимания СМИ и Белого дома, которые обрушили на экс-президента США обвинения в «нацистской» риторике. Трампу указали, что «рейх» — это немецкое слово, означающее «империя», и оно тесно связано с Адольфом Гитлером, который называл свой нацистский режим Третьим Рейхом в период с 1933 по 1945 год.
«Это не видео предвыборной кампании, оно было создано случайным аккаунтом в Интернете и опубликовано сотрудником, который явно не видел этого слова, пока президент находился в суде», — заявила в своем заявлении пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.
Но, несмотря на заявление Ливитт, американские СМИ уже обвинили Трампа в использовании риторики, «сравнимой с языком, который использовал Гитлер». Пресс-секретарь президента США Джозефа Байдена Джеймс Сингер отметил, что видео прямо указывает на амбиции Трампа и на его намерения править как диктатор в случае выигрыша на выборах.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на прошедшем во вторник брифинге заявила, что президент США уже проинформирован о содержании видео.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Трампа, некомпетентность американского руководства может стать причиной для начала третьей мировой войны, которая начнётся за оставшиеся пять месяцев до выборов президента в США.
Трамп отметил, что стране предстоит пережить пять опасных месяцев из-за «этого безумца» — так он назвал своего политического оппонента и действующего американского лидера Байдена. Кроме того, Трамп в очередной раз пообещал урегулировать в кратчайшие сроки «ужасный» конфликт на Украине в случае своей победы на президентских выборах в ноябре.