Вашингтон, 22 мая, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Скандал спровоцировал экс-президент Дональд Трамп в США публикацией 20 мая в соцсети политика Truth Social видео своей предвыборной кампании с репликой о «едином рейхе», которое позднее было удалено. Об этом 21 мая сообщает The Gardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Предвыборное видео под названием «Что ждёт Америку дальше?» было посвящено тому, что произойдет в случае победы Трампа на предстоящих президентских выборах в США. В видеоролике использовались страницы и заголовки несуществующих печатных изданий. В одном из эпизодов мелькает подзаголовок «Промышленный рост значительно увеличен… за счёт создания единого рейха». Видеоролик оставался в публичном доступе около 15 часов.

Видео сразу попало в центр внимания СМИ и Белого дома, которые обрушили на экс-президента США обвинения в «нацистской» риторике. Трампу указали, что «рейх» — это немецкое слово, означающее «империя», и оно тесно связано с Адольфом Гитлером, который называл свой нацистский режим Третьим Рейхом в период с 1933 по 1945 год.

«Это не видео предвыборной кампании, оно было создано случайным аккаунтом в Интернете и опубликовано сотрудником, который явно не видел этого слова, пока президент находился в суде», — заявила в своем заявлении пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

Но, несмотря на заявление Ливитт, американские СМИ уже обвинили Трампа в использовании риторики, «сравнимой с языком, который использовал Гитлер». Пресс-секретарь президента США Джозефа Байдена Джеймс Сингер отметил, что видео прямо указывает на амбиции Трампа и на его намерения править как диктатор в случае выигрыша на выборах.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на прошедшем во вторник брифинге заявила, что президент США уже проинформирован о содержании видео.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Трампа, некомпетентность американского руководства может стать причиной для начала третьей мировой войны, которая начнётся за оставшиеся пять месяцев до выборов президента в США.

Трамп отметил, что стране предстоит пережить пять опасных месяцев из-за «этого безумца» — так он назвал своего политического оппонента и действующего американского лидера Байдена. Кроме того, Трамп в очередной раз пообещал урегулировать в кратчайшие сроки «ужасный» конфликт на Украине в случае своей победы на президентских выборах в ноябре.