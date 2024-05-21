Тель-Авив, Израиль, 22 мая, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Прямую трансляцию отделение американского агентства Associated Press (AP) прервали представители израильских властей и изъяли вещательное оборудование в городе Сдерот на юге Израиля. Об этом 21 мая передаёт агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Агентство обвинили в нарушении закона о запрете катарского телеканала Al Jazeera. По данным AP, офис в Сдероте 16 мая получил указание прекратить трансляцию общего вида севера сектора Газа, но сотрудники ответили отказом. 21 мая днём сотрудники минсвязи Израиля прибыли в офис агентства, изъяли оборудование и прервали трансляцию. Представителям АР вручили уведомление о нарушении закона об иностранных вещателях, заверенное министром связи Израиля Шломо Карьи, так как прямые трансляции АР использует катарский телеканал Al Jazeera.

«Ассошиэйтед Пресс» самым решительным образом осуждает действия израильского правительства по закрытию нашей давно идущей прямой трансляции с видом на Газу и конфискации оборудования АР. Отключение было вызвано не информационной составляющей, а злоупотреблением израильским правительством новым законом о вещании иностранных СМИ», — отмечается в заявлении официального представителя американского агентства Лорен Истон.

Истон обратилась к израильским властям с призывом вернуть оборудование и восстановить вещание.

В начале апреля израильский Кнессет принял законопроект, позволяющий властям издать указ о прекращении работы иностранных СМИ в Израиле, если их деятельность наносит ущерб национальной безопасности. Закон даёт право министру связи закрывать офисы СМИ, ограничивать доступ к веб-сайтам и изымать оборудование.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале мая премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство Израиля единогласно приняло решение о закрытии телеканала Al Jazeera на территории страны. Полиция провела рейды в офисах компании в Иерусалиме и изъяла её оборудование.