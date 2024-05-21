Новороссийск, Краснодарский край, 22 мая, 2024, 00:26 — ИА Регнум. В Новороссийске сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов, заявил 21 мая начальник городского отдела гражданской защиты Игорь Васильев.

Admnvrsk.ru Новороссийск

«Сохраняется вероятность применения противником ракетных ударов», — сказал Васильев во время аппаратного совещания в мэрии Новороссийска.

Он уточнил, что под «вероятным характером действий противника» имеется в виду также применение БПЛА и безэкипажных катеров. Приоритетными целями являются объекты Минобороны РФ, промышленного комплекса, потенциально опасные и критически важные объекты гражданской обороны.

В Новороссийске совершенствуется система оповещения населения, она уже включает в себя 125 сирен и сиренно-речевых установок, заключил Васильев.

Как передавало ИА Регнум, ночью 17 мая российская система противовоздушной обороны подавила более десяти беспилотных летательных аппаратов над территорией Новороссийска. По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при падении их фрагментов возникли локальные возгорания.

Энергоснабжение жителей Новороссийска, нарушенное из-за возгорания на подстанции «Кирилловская», восстановили 18 мая. Из-за пожара на подстанции света лишились 26 тыс. человек. Большинство абонентов переподключили оперативно. В Новороссийском внутригородском районе ситуация была более сложная.