Брянск, 22 мая, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом 21 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Беспилотник противника был нейтрализован в воздушном пространстве Брянской области около 22:20 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 мая над Почепским районом Брянском области сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Вечером 21 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области. Очередную попытку атаки киевского режима c применением БПЛА самолётного типа пресекли около 21:45 мск.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 мая проинформировал, что за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 45 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, две оперативно-тактические ракеты ATACMS, восемь крылатых ракет SCALP-EG, пять управляемых авиационных бомб Hammer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».