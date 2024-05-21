Брюссель, 21 мая, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Страны Евросоюза на следующей неделе обсудят препятствия, мешающие полностью отказаться от российского природного газа. Об этом 21 мая написало издание Reuters со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, Бельгия, Германия и Франция обратились к Еврокомиссии с просьбой оценить возможность и потенциальные последствия ограничения экспорта российского СПГ.

«На встрече в Брюсселе 30 мая министры энергетики стран ЕС обсудят прогресс в направлении прекращения зависимости от российского ископаемого топлива к 2027 году», — указали авторы.

В подготовленном Бельгией документе говорится, что министрам предлагается определить препятствия, с которыми они сталкиваются при поэтапном отказе от импорта российских энергоносителей. Одной из таких проблем стало строительство или модернизация трубопроводов для стран, не имеющих выхода к морю, для импорта газа из нероссийских источников. Министров также призывают предпринять дополнительные инициативы для поддержки государств ― членов ЕС на пути к намеченной цели.

Как сообщало ИА Регнум, несмотря на обсуждения в ЕС запрета импорта, Европа остаётся основным направлением поставок для российского сжиженного природного газа. По предварительным данным аналитической компании Kpler, в апреле на европейский рынок Россия поставила 46% от общего объёма экспортных поставок СПГ. Основные объёмы СПГ в Европу (95%) направил «Ямал СПГ», в азиатские страны ― «Сахалин-2». На него пришлось 93% российских поставок на рынок.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 апреля заявил, что Россия продолжит изыскивать пути для преодоления недобросовестной конкуренции из-за продолжающихся попыток Запада вытеснить её с энергетических рынков. Представитель Кремля добавил, что переход на дорогие рынки выгоден США и ряду других государств.