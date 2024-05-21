ЕК оценит вероятность последствий ограничения экспорта российского СПГ
Reuters: страны ЕС обсудят препятствия по отказу от российского газа
Брюссель, 21 мая, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Страны Евросоюза на следующей неделе обсудят препятствия, мешающие полностью отказаться от российского природного газа. Об этом 21 мая написало издание Reuters со ссылкой на документ.
По данным издания, Бельгия, Германия и Франция обратились к Еврокомиссии с просьбой оценить возможность и потенциальные последствия ограничения экспорта российского СПГ.
«На встрече в Брюсселе 30 мая министры энергетики стран ЕС обсудят прогресс в направлении прекращения зависимости от российского ископаемого топлива к 2027 году», — указали авторы.
В подготовленном Бельгией документе говорится, что министрам предлагается определить препятствия, с которыми они сталкиваются при поэтапном отказе от импорта российских энергоносителей. Одной из таких проблем стало строительство или модернизация трубопроводов для стран, не имеющих выхода к морю, для импорта газа из нероссийских источников. Министров также призывают предпринять дополнительные инициативы для поддержки государств ― членов ЕС на пути к намеченной цели.
Как сообщало ИА Регнум, несмотря на обсуждения в ЕС запрета импорта, Европа остаётся основным направлением поставок для российского сжиженного природного газа. По предварительным данным аналитической компании Kpler, в апреле на европейский рынок Россия поставила 46% от общего объёма экспортных поставок СПГ. Основные объёмы СПГ в Европу (95%) направил «Ямал СПГ», в азиатские страны ― «Сахалин-2». На него пришлось 93% российских поставок на рынок.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 апреля заявил, что Россия продолжит изыскивать пути для преодоления недобросовестной конкуренции из-за продолжающихся попыток Запада вытеснить её с энергетических рынков. Представитель Кремля добавил, что переход на дорогие рынки выгоден США и ряду других государств.