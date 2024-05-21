Москва, 21 мая, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России в причастности к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо являются приступом безумия, заявила 21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

Дипломат прокомментировала материал британского издания The Times. В статье автор полагает, что к покушению на Роберта Фицо причастна Россия.

«Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради. А я всё гадала, кто же первым артикулированно произнесёт сакраментальное «Russians did it». Оказалось, The Times», — написала Захарова в Telegram-канале.

По её мнению, в эту газету «даже вяленую воблу» заворачивать опасно.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая во время встречи с жителями города Гандлове. Раненого политика доставили в ближайшую больницу, где провели пятичасовую операцию. Премьер Словакии 17 мая перенёс вторую операцию. По словам министра обороны республики Роберта Калиняка, состояние Фицо оставалось серьёзным, но стабильным.

Полиция Словакии 16 мая выдвинула официальное обвинение стрелявшему 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, который, по словам главы МВД республики Матуша Шутай-Эштока, поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружений. Подозреваемый признал свою вину, ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.