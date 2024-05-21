Белгород, 21 мая, 2024, 22:43 — ИА Регнум. В небе над Белгородской областью вечером 21 мая уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 21:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая в Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Инцидент произошёл между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва пострадала женщина, находившаяся в это время за рулём автомобиля, пояснил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу с осколочным ранением бедра. Медики оказали ей необходимую помощь. В дальнейшем женщина будет лечиться амбулаторно.

В этот же день стало известно, что ВСУ атаковали в Белгородской области дроном-камикадзе движущийся легковой автомобиль. В результате происшествия погибла женщина, ещё три человека пострадали. Трагедия произошла рядом с КПП посёлка Октябрьский в Белгородском районе. Всего в автомобиле находились четыре человека.