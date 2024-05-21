Москва, 21 мая, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Генерал-майор Иван Попов подозревается в хищении и продаже металлоконструкций, предназначавшихся для строительства укреплений 58-й гвардейской общевойсковой армии ВС России, сообщил 21 мая «Коммерсантъ».

Министерство обороны России Генерал-майор Иван Попов

Предположительно металлоконструкции поставлялись в рамках гуманитарной помощи. Попов незаконно продал 2 тыс. тонн металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных сооружений. Размер ущерба оценивается в сумму около 100 млн рублей, уточнил Telegram-канал Shot. При этом сослуживцы Попова не верят в версию силовиков. Бойцы убеждены, что генерал не мог воровать у своих же. По их словам, он «прыгал в окопы к обычным рядовым».

Как передавало ИА Регнум, Иван Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.

Суд 21 мая арестовал Попова на два месяца. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.