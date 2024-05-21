Москва, 21 мая, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным попросил передать руководству Ирана слова искреннего соболезнования в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и других высокопоставленных лиц в результате авиакатастрофы.

Zuma/TASS

Володин сообщил, что вылетает в Тегеран утром 22 мая, он примет участие в церемонии прощания с Раиси.

Путин попросил Володина передать руководству Ирана, что он рассчитывает на продолжение развития российско-иранских отношений в прежнем ключе.

«Гибель президента Раиси — большая потеря прежде всего для Ирана, иранского народа. Это был очень надёжный партнёр, человек прямой, уверенный в себе. Прежде всего — человек, который руководствовался национальными интересами. Конечно, это был человек слова. Мне с ним всегда было приятно работать, имею в виду, что если мы с ним о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться», — сказал Путин.

Россия намерена продолжать взаимодействие с Ираном так, как оно было налажено при Раиси, отметил российский лидер.

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Как передавало ИА Регнум, в Иране после гибели президента страны и других высокопоставленных лиц был объявлен пятидневный траур. Церемония прощания с президентом Эбрахимом Раиси, главой МИДа Хосейном Амиром Абдоллахияном и их спутниками, погибшими при крушении вертолёта, проходит 21 мая в городе Тебризе.

Тела погибших из Тебриза в этот же день доставят в Кум. Утром 22 мая церемония пройдёт в Тегеране, на следующий день — в Бирдженде, затем — в родном городе Раиси Мешхеде. Там с президентом простятся в мавзолее имама Резы, почитаемого шиитами.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о встрече Путина с послом Ирана Каземом Джалали, которая прошла поздно вечером 19 мая на фоне сообщений о крушении вертолёта, перевозившего Раиси. По его словам, выслушав посла, Путин сразу дал оперативные команды министру обороны и главе МЧС. В кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка и высокогорный вертолёт. Два российских самолёта вылетели в Иран, но вернулись обратно после новостей о том, что обломки пропавшего вертолёта Раиси найдены в горной местности в провинции Восточный Азербайджан.

В тот день официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась из Азербайджана. Два вертолёта благополучно достигли места назначения. Сообщения о гибели президента и тех, кто его сопровождал, 20 мая подтвердил вице-президент Мохсен Мансури.

Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между Исламской Республикой и Россией.