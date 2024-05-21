Белгород, 21 мая, 2024, 21:44 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 21 мая опубликовал в своём Telegram-канале имена погибших в результате террористической атаки ВСУ на Белгород, совершённой 12 мая.

Елизавета Демидова/ТАСС

В перечне — 17 фамилий граждан в возрасте от восьми до 80 лет, в том числе троих несовершеннолетних.

«Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом. Как и все мы, эти люди мечтали и строили планы на будущее, но враг разрушил всё это. Ещё раз от всего сердца приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших… Вместе с нами скорбит вся страна», — написал Гладков.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 мая Следственный комитет сообщил, что личности всех погибших в результате теракта установлены. Для этого были проведены генетические и иные экспертизы. Расследование продолжается.

ВСУ 12 мая нанесли удар по Белгороду, используя реактивные системы залпового огня «Точка-У», «Ольха», а также западные РСЗО Vampire. Один из снарядов попал в жилой дом, рухнул подъезд с десятого по первый этаж. Погибли 17 человек, пострадали 19.

Киевский режим окончательно потерял какие-либо понятия о человечности, отмечала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она подчеркнула, что все причастные к этой террористической атаке понесут неотвратимое наказание.